محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جزائية أمانة العاصمة تقضي بإعدام قاتل الطفل حامد الحداد صنعاء-سبأ:

قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة بإدانة شخصين بجريمة خطف واغتصاب وقتل أحد الأطفال وإعدامهما قصاصا وتعزيرا في مكان عام.



حيث قضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي مجاهد أحمد العمدي بحضور عضو النيابة القاضي شرف الحبشي، بإدانة على عبدالله حسين المكحل 35عاما, ومحمد عبدالله أحمد عرمان 30 عاما بجريمة خطف واغتصاب وقتل المجني عليه الطفل حامد محمد راشد الحداد وإعدامهما قصاصا وتعزيرا.



كما قضى منطوق الحكم إلزام المدانين بدفع مصاريف ورثة المجني عليه القضائية مبلغ مليون ريال ومصادرة سيارتي المدانين والمضبوطات للخزينة العامة للدولة.



واستندت المحكمة في قراراتها إلى أدلة الإثبات المقدمة من النيابة الجزائية وما احتوته من محاضر تحقيق وجمع استدلال ووثائق أثبتت ارتكاب المدانين جريمة الخطف والاغتصاب والقتل بحق المجني عليه.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ