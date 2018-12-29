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  محلي
مناقشة مهام لجنة حصر ممتلكات وأصول هيئة الزكاة بذمار
[29/ديسمبر/2018]
ذمار-سبأ:

ناقش محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم مع اللجنة المكلفة من الهيئة العامة للزكاة بحصر ممتلكات وأصول فرع الهيئة بذمار تسهيل أعمال اللجنة في تنفيذ المهام المكلفة بها.


وخلال اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة عباس العمدي .. أكد المحافظ المقدشي أهمية حصر أصول وممتلكات فرع الهيئة في مختلف المديريات والحفاظ عليها.

وأشار إلى أهمية تنمية الإيرادات الزكوية وتحصيلها أولا بأول وفقا لتوجيهات رئاسة الهيئة وقيادة المحافظة .. لافتا إلى أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق مع السلطة المحلية بما يسهم في الارتقاء بأداء فرع الهيئة بالمحافظة.

وأكد استعداد السلطة المحلية تسهيل مهام اللجنة في تنفيذ جرد كافة الممتلكات والأصول الخاصة بفرع بالهيئة العامة للواجبات الزكوية .

فيما استعرض أعضاء اللجنة، المهام المناطة بهم في أعمال الحصر على مستوى فرع الهيئة بالمحافظة والمديريات للحفاظ على كافة الممتلكات والأصول.

حضر اللقاء نائب مدير فرع الهيئة العامة للزكاة بذمار محمد عبدالرزاق وعدد من المختصين.

سبأ
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