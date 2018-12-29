محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة برنامج الاحتفال بالذكرى السنوية للشهيد بالحديدة الحديدة-سبأ:

ناقشت اللجنة التحضيرية للإعداد والتجهيز للاحتفال بالذكرى السنوية للشهيد بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ محمد عياش قحيم، برنامج الاحتفال لهذا العام .



وفي الإجتماع الذي ضم قيادات الجهات المعنية .. أشار قحيم إلى أهمية إحياء ذكرى الشهيد السنوية تقديرا وعرفانا بمن ضحوا بأرواحهم للدفاع عن الأرض والعرض باعتبارها واجب على الجميع لتكريم أسر الشهداء.



وكلف الإجتماع بحضور مشرف المحافظة أحمد البشري، مكتب التربية وجامعة الحديدة وصندوق النظافة بتنظيم فعاليات وأنشطة ومعارض وغيرها من الفعاليات التي تبرز دور الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



فيما أشار وكلاء المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعلي قشر وعبد الجبار أحمد محمد إلى أن الإحتفال بذكرى الشهيد لهذا العام يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من انتصارات على العدوان في مختلف الجبهات.



ونوهوا بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن وصمود وثبات أسرهم في مواصلة معركة الدفاع عن الوطن والذود عنه.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ