محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2018- 2019 بصعدة صعدة-سبأ:

بدأت بمحافظة صعدة اليوم امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2018م- 2019م في مختلف مدارس التعليم الثانوي والأساسي بالمحافظة.



واطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه أمين عام لمحلي امحمد العماد على عملية الامتحانات بمجمع السعيد ومدرسة القص الثانوية للبنات، واستمعا من مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالرحمن الظرافي إلى شرح عن أعداد الطلاب الذين توجهوا لأداء الامتحانات بعموم مدارس المحافظة البالغ عددهم ما يزيد عن 130 ألف طالبا وطالبة.



وأشاد المحافظ عوض بمستوى العملية الإمتحانية من حيث الإعداد والتنظيم والالتزام بالقواعد الإمتحانية رغم استمرار العدوان .. مشددا على أهمية تلافي السلبيات السابقة إن وجدت في العملية الإمتحانية بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية بمختلف المستويات.



وحث الطلاب على مزيد من الاجتهاد والتحصيل العلمي .. متمنيا تحقيق مستوى عالي من النجاح والنتائج المشرفة لجميع الطلاب وأن تحوز المحافظة على الدرجة العلمية التي تحصدها سنويا بين محافظات الجمهورية .



وأكد محافظ صعدة حرص قيادة المحافظة على دعم العملية التربوية والتعليمية وتوفير كافة الإمكانات المتاحة لإنجاحها واستمرار العملية التعليمية.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ