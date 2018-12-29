محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بمحافظة ذمار ذمار-سبأ:

بدأت بمحافظة ذمار اليوم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2018- 2019 م في عموم مدارس المحافظة.



واطلع محافظ ذمار محمد حسين المقدشي على سير الامتحانات بمدرسة الثورة الأساسية للبنيين ومدرسة بلقيس الأساسية الثانوية للبنات بمدينة ذمار.



وأكد المحافظ المقدشي أهمية تكاتف جهود الجميع لإنجاح العملية الإمتحانية بمدراس المحافظة.



ولفت إلى أهمية الانضباط والحفاظ على مستوى تنظيم الامتحانات .. مشيدا بجهود كوادر القطاع التربوي وحرصهم على استمرار العملية التعليمية وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف إيقاف التعليم.



وحث محافظ ذمار الطلاب والطالبات على بذل المزيد من الاجتهاد بما يمكنهم من التفوق والحصول على درجات عالية .



وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة عباس العمدي .. أوضح نائب مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة محمد الهادي أن 457 ألف طالبا وطالبة تقدموا لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في 1400 مدرسة أساسية وثانوية في عموم المديريات.



ودعا الجميع إلى التعاون مع الإدارات التربوية من أجل استمرار التعليم وإنجاح العملية الإمتحانية.



حضر التدشين رئيس شعبة التعليم والمناهج بمكتب التربية عبدالسلام الضوراني ومدير إدارة الرقابة علي صالح العمدي ونائب مدير مكتب التربية بمدينة ذمار خالد القحطي ومدير الإعلام التربوي محمد الميثالي .

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ