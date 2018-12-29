محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين العام الجامعي ٢٠١٨- ٢٠١٩م بجامعة صعدة صعدة-سبأ:

دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه رئيس جامعة صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران، اليوم بدء العام الجامعي ٢٠١٨ -٢٠١٩م في مختلف الكليات والأقسام .



واطلع المحافظ عوض ورئيس الجامعة الحمران على مختلف المرافق التابعة للجامعة واحتياجاتها خاصة إعادة تأهيل ما دمره العدوان من مرافق الجامعة المختلفة.



واستمعا من نائب رئيس الجامعة الدكتور صادق مناع وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمعنيين بالكليات والأقسام إلى شرح عن الترتيبات للعام الجامعي بكليات الجامعة والصعوبات التي تواجه العملية الأكاديمية خاصة ما يتعلق بنقص في أعضاء هيئة التدريس وعدم كفاية القاعات الدراسية بعد تدمير العدوان للجامعة الجديدة التي كانت مخصصة للأقسام العلمية.



وفي التدشين أكد المحافظ عوض والدكتور الحمران أهمية إنضباط العاملين بالحقل التعليمي الجامعي من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وفنيين، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح العملية التعليمية الجامعية وإفشال مخططات العدوان الرامية تجهيل المجتمع وتدجينه.



وأشارا إلى أن الأستاذ الجامعي هو القدوة ويجب أن ينعكس ذلك على سلوك الطالب الجامعي من خلال الإنضباط والتحلي بالأخلاق العالية والإبتعاد عن كافة السلوكيات السيئة.



وثمن محافظ صعدة ورئيس الجامعة حرص أعضاء هيئة التدريس الجامعي والإداريين على التهيئة والاستعداد للعام الجامعي 2018- 2019م.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ