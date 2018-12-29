عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك ويتهم الديمقراطيين بتعطيل عمل الحكومة واشنطن ـ سبأ:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية إذا لم يوافق الكونجرس على صرف خمسة مليارات دولار لبناء سياج على الحدود مع المكسيك متهما الديمقراطيين بالتسبب في إغلاق جزئي لمؤسسات الحكومة.



وقال ترامب على تويتر الجمعة ”سوف نضطر لغلق الحدود الجنوبية بالكامل إذا لم يمنحنا الديمقراطيون ... الأموال للانتهاء من إقامة السياج وأيضا تغيير قوانين الهجرة السخيفة التي تعرقل بلادنا“. وأضاف ”إما أن نبني السياج أو نغلق الحدود“.



يذكر أن النزاع بشأن تمويل السياج الذي اقترحه ترامب تسبب في توقف عمليات ”غير أساسية“ في العديد من الوكالات الحكومية بسبب نقص التمويل، وفي ظل تأخر استئناف عمل الكونجرس حتى الأسبوع المقبل، لا يلوح في الأفق حل سريع.



ودخلت الأزمة بشأن طلب ترامب الحصول على أموال لبناء السياج، الذي تقدر تكلفته بنحو 23 مليار دولار، يومها السابع ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمتد حتى يناير حين يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ