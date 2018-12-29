عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكرملين: دخول الجيش السوري منبج خطوة إيجابية تسهم باستعادة الاستقرار في سوريا موسكو-سبأ:

رحبت الرئاسة الروسية بدخول وحدات من الجيش السوري إلى منطقة منبج بريف حلب الشمالي ورفع علم سوريا فيها.



وشدد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في تصريح صحفي الجمعة على أن دخول الجيش السوري إلى منبج ورفع العلم الوطني السوري فيها “يمثل دون أدنى شك خطوة إيجابية تسهم في استعادة استقرار الوضع في البلاد”.



وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين التقى بأعضاء مجلس الأمن الروسي وبحث معهم القضايا الدولية بما في ذلك الأوضاع في سوريا حيث قيموا إيجابيا مواصلة توسيع الجيش السوري السيطرة على الأراضي السورية ودور هذه العملية في مستقبل التسوية السياسية للأزمة في سوريا.



وكانت الجيش السوري أعلن في بيان الجمعة دخول وحدات تابعة له إلى منطقة منبج بريف حلب الشمالي ورفع علم سوريا فيها، مؤكدأ أن الجيش يضمن الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في منطقة منبج.



وأشار بيسكوف إلى أن الاجتماع المقرر غدا في موسكو بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغى لافروف وسيرغي شويغو ونظيريهما التركيين مولود جاويش أوغلو وخلوصي اكار سيتطرق إلى الوضع في سوريا وتنسيق الخطوات والتوصل إلى تفاهم بشأن تطورات الأوضاع فيها لاحقا.



وفى هذا الصدد بين المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس بوتين لا يعتزم الاجتماع مع أعضاء الوفد التركي الذين سيصلون إلى موسكو للتباحث بشأن سوريا.

سبأ [29/ديسمبر/2018]سبأ