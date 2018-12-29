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مقتل شخصين جراء انهيارات ثلجية في الشرق الأقصى الروسي
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مقتل شخصين جراء انهيارات ثلجية في الشرق الأقصى الروسي
[29/ديسمبر/2018]
موسكو- سبأ:

لقي شخصان مصرعهما صباح اليوم السبت جراء الانهيارات الثلجية التي وقعت في إقليم خاباروفسك في الشرق الأقصى الروسي.


ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن ممثل دائرة الطوارئ في إقليم خاباروفسك قوله إن 3 انهيارات ثلجية وقعت عند مدخل أحد المناجم في مصنع التعدين بقرية منوغوفيرشيني ما أدى الى مقتل شخصين اثنين.

وتشير المعلومات الأخيرة إلى أن 10 أشخاص طمروا تحت الثلج جراء انهيارين ثلجين، بينما أسفر انهيار ثالث عن قطع إحدى الطرق. وتمكن رجال الإنقاذ من العثور على 9 أشخاص أحياء، وعلى الشخص العاشر ميتا. وفيما بعد توفي شخص آخر في المستشفى من بين الذين تم إنقاذهم.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن نحو 50 شخصا يعملون حاليا في المنطقة المنكوبة، مضيفة أن المعدات لا يمكن أن تصل إلى هذه المنطقة بسبب بلوغ علو الثلج مترين.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في هذا الحادث بتهمة "انتهاك قواعد الأمن". وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة.

سبـأ
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