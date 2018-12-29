الإفراج عن كندية كانت معتقلة في الصين

مونتريال- سبأ:

قال متحدث باسم الحكومة الكندية إن مواطنة كندية عادت إلى كندا قادمة من الصين بعد الإفراج عنها عقب اعتقالها هناك في وقت سابق من الشهر الجاري.

[29/ديسمبر/2018]ولم يحدد المتحدث موعد الإفراج عن هذه الكندية أو عودتها إلى كندا. وكانت محطة(سي.بي.سي) قد قالت في وقت سابق أن هذه المواطنة هي المدرسة الكندية ساره مكيفر.وقالت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق من الشهر الجاري إن مكيفر تخضع“ لعقوبة إدارية“ لعملها بشكل غير قانوني.ومكيفر ثالث شخص كندي تعتقله الصين عقب اعتقالها في أول ديسمبر منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات.وقالت المحكمة العليا في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين يوم الأربعاء إن رجلا ذكرت أن اسمه روبرت لويد شلينبرج سيحاكم بتهمة تهريب المخدرات في مدينة داليان يوم السبت.وذكر موقع إخباري حكومي في داليان أن شلينبرج كندي الجنسية وأنها ستكون جلسة استئناف بعد حكم سابق أدانه بتهريب ”كمية هائلة من المخدرات“ إلى الصين.سبـأ