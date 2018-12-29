العاصفة "إيبوني" تودي بحياة ثلاثة أشخاص في أمريكا

شيكاغو- سبأ:

قُتل ثلاثة أشخاص في حوادث تسبّب بها سوء الأحوال الجوّية في الولايات المتّحدة الأمريكية، حيث أدّت ثلوج ورياح عاتية وأمطار غزيرة إلى تعطيل حركة النقل خلال موسم الأعياد.



وأُطلق على العاصفة الثلجيّة التي تؤثّر على مناطق واسعة من البلاد اسم "إيبوني".



وقُتلت امرأة تبلغ 58 عامًا جرّاء سقوط شجرة على مقطورتها ليل الأربعاء في لويزيانا، حسب وسائل إعلام أمريكيّة.



وقُتل شخص ثان في حادث على طريق سريع غطّاه الجليد في ولاية كانساس الخميس وفقًا للشرطة، فيما لاقى ثالث حتفه في اصطدام بين كاسحة ثلوج وسيّارة في داكوتا الشماليّة.



وبسبب تساقط الثلوج، أُلغيت أكثر من 500 رحلة جوّية وتأخّرت 5700 رحلة أخرى الجمعة، غداة يوم أوّل من الفوضى في المطارات الأمريكية وفق موقع "فلايت اوير" المتخصص في رصد حركة النقل الجوّي.

[29/ديسمبر/2018]سبـأ