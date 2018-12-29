تعزيزات أمنية في باريس في ظل مخاوف من احتجاجات "السترات الصفراء" ليلة رأس السنة

باريس- سبأ:

تعتزم السلطات الفرنسية تعزيز إجراءاتها الأمنية في منطقة الشانزليزيه‎ وساحة الإيتوال في باريس، وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة الجديدة وتخوفا من تحرك مرتقب للسترات الصفراء في باريس.



وقالت الشرطة الفرنسية في بيان الجمعة إن الإجراءات الأمنية ستعزز بشكل كبير في باريس ليلة رأس السنة في الحادي والثلاثين من ديسمبر، خصوصا في منطقة الشانزليزيه‎ السياحية التي تشهد عادة تجمعات كبيرة في هذه المناسبة.



وتضمن بيان للشرطة أنه "في إطار التهديد الإرهابي" الذي لا يزال قائما في البلاد، فإن طوقا أمنيا سيفرض على المنطقة الواقعة حول الشانزليزيه‎ وساحة الإيتوال في باريس.



وستشهد هذه المنطقة التي يتجمع فيها الفرنسيون بأعداد كبيرة للاحتفال ببدء السنة الجديدة، تجمعا للسترات الصفراء الذين ينزلون إلى الشارع منذ أسابيع عدة احتجاجا على سياسة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.



وأعلن أصحاب السترات الصفراء عزمهم القيام بتحرك "غير عنيف" في هذه المناسبة، معتبرين أن العام 2019 "سيكون غنيا بالتغيرات والانتصارات"، حسب ما جاء على صفحتهم على فيس بوك.



وأعرب أكثر من سبعة آلاف شخص عن نيتهم المشاركة في تحرك السترات الصفراء، في حين أكد نحو 58 ألفا إهتمامهم بالأمر.



وأضافت الشرطة أيضا في بيانها أنه داخل منطقة الشانزليزيه "سيجري تفتيش الحقائب والسيارات والتدقيق بما ينقله" المشاركون في هذه المناسبة. مشيرا إلى أن كل هذا القطاع من العاصمة سيقفل أمام السيارات من الساعة 15،00 بتوقيت غرينيتش الاثنين، حتى الساعة الثانية بتوقيت غرينيتش الثلاثاء.



ودعت الشرطة المواطنين إلى استخدام سيارات النقل العام بدلا من سياراتهم الخاصة للوصول إلى منطقة الشانزليزيه، موضحة أن وسائل النقل العام ستكون مجانية من الساعة 16،00 ت غ الاثنين حتى الساعة 11،00 ت غ الثلاثاء.

[29/ديسمبر/2018]سبـأ