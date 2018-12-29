ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 29 - ديسمبر - 2018 الساعة 11:19:59ص
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة: قواتنا تبدأ إجراءات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة
أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قوات الجيش واللجان الشعبية بدأت منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
آخر الأخبار:
الإفراج عن كندية كانت معتقلة في الصين
ماكرون وميركل يدعوان لوقف
بنغلادش تنشر 600 ألف عنصر أمن عشية الانتخابات
العاصفة "إيبوني" تودي بحياة ثلاثة أشخاص في أمريكا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً
[29/ديسمبر/2018]
غزة- سبأ:

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.


وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرة حربية إسرائيلية من نوع إف16 قصفت بصاروخين موقعاً وسط القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتدميره، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة، دون ان يبلغ عن اصابات.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة وسقط في منطقة مفتوحة في الأراضي الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات من استشهاد الشاب كرم محمد نعمان فياض(26 عاماً) عقب إصابته برصاصة في الرأس خلال مشاركته بمسيرة العودة الشعبية السلمية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وإصابة 8 مواطنين آخرين بجراح مختلفة بينهم طفل ومسعفة وصحفي خلال مهاجمة قوات الاحتلال لمئات المواطنين المشاركين في مسيرات العودة الشعبية السلمية على امتداد الشريط الحدودي شرق قطاع غزة في الجمعة الأربعين ضمن فعاليات مسيرات العودة المتواصلة في غزة.
سبـأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الإفراج عن كندية كانت معتقلة في الصين
ماكرون وميركل يدعوان لوقف
بنغلادش تنشر 600 ألف عنصر أمن عشية الانتخابات
العاصفة "إيبوني" تودي بحياة ثلاثة أشخاص في أمريكا
تعزيزات أمنية في باريس في ظل مخاوف من احتجاجات "السترات الصفراء" ليلة رأس السنة
زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب جنوب الفلبين وتحذير من تسونامي
الخارجية الإيرانية : ترامب دخل العراق كاللصوص ولم يهتم به أحد
روسيا تؤكد تعاونها مع وكالة مكافحة المنشطات لتسوية أزمة البيانات
الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه خطط الاستيطان للكيان الصهيوني في فلسطين
الاتحاد الأوروبي يمدد من جديد العقوبات المفروضة على روسيا
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
[28/ديسمبر/2018]
العدوان يشن غارتين على مديرية همدان بصنعاء
[28/ديسمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
[28/ديسمبر/2018]
ثلاثة عشر شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان في محافظتي الحديدة وحجة
[27/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by