طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعاً وسط قطاع غزة فجراً

غزة- سبأ:

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقعاً شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره.

[29/ديسمبر/2018]وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن طائرة حربية إسرائيلية من نوع إف16 قصفت بصاروخين موقعاً وسط القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وتدميره، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة، دون ان يبلغ عن اصابات.وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة وسقط في منطقة مفتوحة في الأراضي الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات من استشهاد الشاب كرم محمد نعمان فياض(26 عاماً) عقب إصابته برصاصة في الرأس خلال مشاركته بمسيرة العودة الشعبية السلمية شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وإصابة 8 مواطنين آخرين بجراح مختلفة بينهم طفل ومسعفة وصحفي خلال مهاجمة قوات الاحتلال لمئات المواطنين المشاركين في مسيرات العودة الشعبية السلمية على امتداد الشريط الحدودي شرق قطاع غزة في الجمعة الأربعين ضمن فعاليات مسيرات العودة المتواصلة في غزة.سبـأ