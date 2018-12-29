محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة



واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد وإصابة طفلين، كما تم استهداف محافظتي صعدة وصنعاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد طفل وإصابة أخته جراء استهدافهم بقذيفة هاون من قبل قوى العدوان في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وحلق طيران العدوان بعلو منخفض في سماء مديرية الحجيلة .



وأطلق مرتزقة العدوان أعيرة رشاشة على مدينة الحديدة من الجهة الشرقية لمدينة الشباب وباتجاه مدينة الشعب .



وفي مديرية التحيتا استهدف مرتزقة العدوان بأكثر من 100 قذيفة وبالأسلحة الرشاشة إحدى المزارع غرب المديرية ، كما قصفوا بأكثر من 75 قذيفة مدفعية جنوب وشرق المديرية واستهدفوا بالأسلحة المتوسطة قرية الشبيلة ، في حين واصل طيران العدوان الحربي والتجسسي تحليقه في أجواء المديرية.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت بالمدفعية قرية محل الشيخ في منطقة كيلو16 وأطلقت أكثر من 15 قذيفة باتجاه قرية الزعفران وأكثر من 20 قذيفة على مدينة الدريهمي التي استهدفتها أيضاً بالعيارات الرشاشة.



وحلق طيران العدوان الحربي والتجسسي بشكل مستمر في أجواء مديرية الدريهمي.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار في محافظة صعدة ، وغارتين على منطقتي القد والحجلة بمديرية رازح الحدودية و أربع غارات على مزارع المواطنين وممتلكاتهم في مديرية باقم.



وأفاد المصدر أن الطيران المعادي استهدف منزل مواطن بغارة وشن غارة أخرى على إحدى المزارع في قرية الحطاب بمديرية همدان محافظة صنعاء.

سبأ [29/ديسمبر/2018] محافظات - سبأ:سبأ