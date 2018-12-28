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اللجنة الأمنية العليا ترفع برقية لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى
[28/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

رفعت اللجنة الأمنية العليا برقية إلى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي، عبرت فيها عن مباركتها لمسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولية اليمنية الحديثة فيما يلي نصها:

الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى

الإخوة أعضاء المجلس السياسي الأعلى

المحترمون ..

ترفع إليكم اللجنة الأمنية العليا مباركتها ودعمها وتأييدها لمسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة (يد تحمي ويد تبني) والتي تضمنت اثنى عشر محوراً أبرزها المصالحة الوطنية والحل السياسي ومنظومة إدارة الحكم والأمن والعدالة بالإضافة إلى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والخدمية الهادفة إلى بناء دولة يمنية حديثة ديمقراطية مستقرة وموحدة ذات مؤسسات قوية تقوم على تحقيق العدالة والتنمية والعيش الكريم للمواطنين وتحمي الوطن واستقلاله وتنشد السلام والتعاون المتكافئ مع دول العالم.

واللجنة الأمنية العليا إذ تبارك لكم هذه الخطوة الرائدة فإنها تؤكد لكم وبإسم جميع منتسبي القوات المسلحة والأمن أنها ستبقى السد المنيع والحارس الأمين لحماية وحدة واستقلال واستقرار اليمن ومضامين الدولة المدنية الحديثة .

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية العليا

صنعاء 28 ديسمبر 2018م.

سبـأ
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