محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الثورية العليا: تسليم مرتبات موظفي الحديدة فقط خطوة للالتفاف على اتفاق ستوكهولم صنعاء - سبأ :

طالب رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، بتسليم مرتبات جميع موظفي الدولة، وليس مرتبات موظفي الحديدة فقط.



وأعتبر رئيس الثورية العليا في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، تسليم مرتبات موظفي الحديدة فقط أمرا غير كاف، وقد يكون خطوة للالتفاف على اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.



وقال" على المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن تنفيذ الاتفاق، والوفاء بتعهداته بشأن المرتبات، وإدراك أن أي التفاف على تسليم مرتبات جميع موظفي الدولة هو أمر غير مجد، ولن يقدم للأزمة الإنسانية حلا، كما يحمل من يقوم به المسؤولية، ويثبت إجرام العدوان ومرتزقته أمام الشعب".



ووصف الرئيس المنتهية ولايته وقادة دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائهم، بقراصنة المرتبات.



وأضاف" على المبعوث الأممي إدراك جريمة المنتهية ولايته وأسياده الذين نقلوا البنك المركزي رغم تحذيرات مؤسسات النقد".. مؤكدا أن عدم وفائهم بالالتزام بصرف المرتبات حتى اليوم يفقدهم أهلية الإنقاذ.



وأعرب رئيس الثورية العليا عن الخشية من تكرار عدم صرف المرتبات لجميع الموظفين للالتفاف على اتفاق الحديدة الملزم بذلك.



وأكد على أهمية أن يدرك المبعوث الخاص أن التوجيه بتسليم مرتبات الحديدة - إن تم - لا يكفي.. وقال" الاتفاق مع المبعوث هو تسليم المرتبات لجميع موظفي بكامل أجهزة الدولة، وقد تعهد بها وتحدث عنها في تصريحاته، وهو ما نطالب به".

سبـأ [28/ديسمبر/2018]سبـأ