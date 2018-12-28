محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل متحدث القوات المسلحة: غارتان لطيران العدوان على الحديدة والمرتزقة يرتكبون 158 خرقا صنعاء - سبأ :

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن طيران العدوان شن غارتين على محافظة الحديدة بالتزامن مع ارتكاب مرتزقته لـ 158 خرقا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على الحديدة الأولى استهدفت محيط قرية القبيع على خط الجاح الحسينية بيت الفقيه والغارة الثانية للطيران الاستطلاعي استهدفت محيط كلية الهندسة مع تحليق شبه مستمر للطيران الاستطلاعي في أجواء الحديدة.



وأشار إلى أن مدفعية المرتزقة أطلقت 123 قذيفة منها أربع قذائف هاون أطلقت من جنوب غرب العقد باتجاه شرق وشمال شرق قرية الشيخ وثلاث قذائف هاون كاماندوز من جنوب غرب هناجر الحاشدي باتجاه سابحة و20 قذيفة مدفعية من التحيتا باتجاه شرق التحيتا وقذيفة هاون إلى غرب مدينة الشعب وقذيفة هاون إلى محيط منتجع الواحة وقذيفة هاون إلى الخيمة بالخمسين وقذيفة باتجاه شمال شرق الهندسة و22 قذيفة أطلقت من جنوب العقد إلى قرية محل الشيخ وغرب كيلو 16 كما استهدفت مدفعية المرتزقة مزارع المواطنين جنوب وشرق مديرية التحيتا ب ٧٠ قذيفة.



ولفت المتحدث الرسمي إلى أن المرتزقة أطلقوا صاروخ كورنيت من الغراسي باتجاه شارع صنعاء والواحة.



وبين أن مرتزقة العدوان أطلقوا النار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من قرية الشرف ومحيطها باتجاه قرية محل الشيخ ومن شمال العقد باتجاه مسجد الفاضلي ومن جنوب هناجر الحاشدي إلى جوار محطة شبوة ومن شمال مصنع الحاشدي إلى شرقه ومن الشلمان إلى الزعفران ومن خلف 22 مايو باتجاه شارع الخمسين ومن شرق مدينة الشعب باتجاه مدينة الشعب ومن الهناجر الصفراء بمصنع الحاشدي وجوار مدرسة الشرف إلى مصنع العودي وغرب كيلو 16 ومن شرق ثلاجة المخلافي باتجاه شرق أحواش البقر ومن 22مايو وشمال شرق الفلة باتجاه الكلية وشارع صنعاء.



ولفت إلى أن قناصة المرتزقة أطلقوا نيران قناصاتهم من 22مايو باتجاه غرب المعسكر ومن المستشفى باتجاه شارع الخمسين ومن شرق مدينة الشعب على مباني المدينة.



وأكد المتحدث الرسمي أنه تم رصد جرافة تقوم باستحداثات في الصحراء شرق مدينة الشعب حول المزرعة كما تم رصد تحشيدات وتعزيزات للمرتزقة وتحركات 12 طقم محملة بالأفراد باتجاه الفلة والبيت الأحمر وتحرك مدرعة وستة أطقم أخرى وسيارة هيلوكس وسيارة إسعاف باتجاه 22مايو والفلة وطقم شمال شرق مدينة الشعب.



وبين أنه تم رصد تحرك طقمين من الشمسيات إلى البيت المسور وتحركات من الصحراء شرق مدينة الشعب باتجاه كلية الهندسة وطقم من أمام المستشفى باتجاه الصحراء وطقمين من جنوب شرق مدينة الشعب إلى شرق البيت الياجور وطقمين في محيط شارع الخمسين وطقم خرج من المستشفى باتجاه الغراسي ودخول سيارة هيلوكس بيضاء إلى المستشفى وطقم محمل أفراد إلى خلف البيت الياجور شرق مدينة الشعب.



وأشار العميد سريع إلى أنه تم رصد تحركات باتجاه الدريهمي والدوار والمنظر والخمسين والغراسي وتحركات أخرى شرق وشمال شرق مدينة الشعب وفي تبة الدفاع وتحرك أفراد شرق وجنوب مدينة الشعب.



وذكر أن طيران العدوان شن غارتين على الحديدة و27 غارة على بقية المحافظات منها تسع غارات قبالة نجران وخمس غارات على الملاحيط وثلاث غارات على صعدة وثلاث على حرض بحجة وغارتين على خب والشعف بالجوف وخمس غارات على نهم بمحافظة صنعاء.



وأكد العميد سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا أربعة زحوفات للمرتزقة الأول باتجاه جبل النار بحرض من مسارين مسنودا بقصف مدفعي وصاروخي كثيف والثاني باتجاه أسطر بالمهاشمة في الجوف مسنود بغطاء جوي والزحف الثالث باتجاه رشاحة في البقع بصعدة والرابع باتجاه تباب غزة والعصيدة وحيدر في نهم .. لافتا إلى أن المرتزقة تكبدوا خسائر في الأرواح والعتاد.

سبـأ [28/ديسمبر/2018]سبـأ