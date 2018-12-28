محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بجرائم العدوان والحصار صنعاء - سبأ :

نُظمت بأمانة العاصمة عقب صلاة الجمعة، وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي والحصار.



وأكد المشاركون في الوقفات النفير العام ورفد الجبهات للتصدي للعدوان وتصعيده حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.



ودعت بيانات صادرة عن الوقفات إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم الوطني ورفد الجبهات بالرجال والعتاد.



وأدانت البيانات خروقات دول العدوان ومرتزقتهم المتواصلة بالحديدة وعدم جديتهم في تنفيذ اتفاق السويد.



وحذرت من مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.. داعية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمحتاجين .

سبـأ [28/ديسمبر/2018]سبـأ