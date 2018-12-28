محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء مديرية صعدة ينددون بخروقات تحالف العدوان ومرتزقته في الحديدة صنعاء - سبأ :

ندد أبناء مديرية صعدة في وقفة احتجاجية لهم اليوم بخروقات تحالف العدوان ومرتزقته المتواصلة لوقف اطلاق النار في الحديدة .



وحمل المشاركون في الوقفة قوى العدوان مسؤولية هذه الخروقات وما يترتب عليها من نتائج، معلنين تأييدهم لجهود القيادة السياسية والوفد الوطني المفاوض وماتوصلوا إليه من اتفاق في محادثات استوكهالم في السويد .



وأكد أبناء مديرية صعدة جهوزيتهم التامة للوقوف خلف الجيش واللجان الشعبية في التصدي للعدوان في الساحل الغربي وفي كل الجبهات.



ودعوا ابناء الشعب اليمني إلى مواصلة دعم الجبهات ، محيين ثبات واستبسال ابطال الجيش واللجان الشعبية في معارك الدفاع عن الوطن .



وطالب المشاركون في الوقفة الامم المتحدة والدول الراعية لاتفاق السويد وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم - تحمل مسؤولياتها في إلزام قوى العدوان بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة.

سبـأ [28/ديسمبر/2018]سبـأ