ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 28 - ديسمبر - 2018 الساعة 08:48:32م
متحدث القوات المسلحة: غارتان لطيران العدوان على الحديدة والمرتزقة يرتكبون 158 خرقا
قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن طيران العدوان شن غارتين على محافظة الحديدة بالتزامن مع ارتكاب مرتزقته لـ 158 خرقا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الخارجية الإيرانية : ترامب دخل العراق كاللصوص ولم يهتم به أحد
شجب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للعراق، وقال إنه دخل مثل اللصوص ولم يهتم به أحد وزيارته تعبّر عن عدم احترام واشنطن للسيادة العراقية.
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
آخر الأخبار:
مصرع وجرح عدد من المرتزقة بعمليات متفرقة بجيزان
قتلى وجرحى مرتزقة بعملية هجومية بعسير
كسر زحف لمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء بنجران
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الخارجية الإيرانية : ترامب دخل العراق كاللصوص ولم يهتم به أحد
[28/ديسمبر/2018]
طهران – سبأ :

شجب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للعراق، وقال إنه دخل مثل اللصوص ولم يهتم به أحد وزيارته تعبّر عن عدم احترام واشنطن للسيادة العراقية.

وقال قاسمی في تصريح نشر اليوم الجمعة إن ترامب "مضطر لأن يدخل أرض إحدى دول المنطقة بصورة سرّية تماماً، أو بالأحرى بلصوصية، وتحت أشد الإجراءات الاستخباراتية – الأمنية وأن يتعرض هكذا للانتقاد من المحللين وعدم اكتراث من المسئولين العراقيين والمعارضة ومن الشعب العراقي عامة".

واضاف المتحدث والذي وصف تصريحات ترامب بـ "التدخلية والانتهازية" ان "حكومات وشعوب المنطقة لا تسمح أبدا للأجانب المعتدين والمنبوذين باستغلال الأمور لإثارة التفرقة بين دول المنطقة".

وقال "ليست أمريكا الطامعة والداعمة للإرهاب بكل معني الكلمة، بل إن شعوب المنطقة الواعية هي التي تمكنت بإدراكها الصائب للظروف وتوقيتها الصحيح ومراكمتها لإمكانياتها المادية والمعنوية من دحر وهزيمة الإرهابيين الذين تمّ إعدادهم وتسليحهم وتمويلهم من قبل أمريكا والصهيونية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "لا شك انه سوف لن يمر وقت طويل قبل أن تدرك جميع دول المنطقة بأن استتباب الاستقرار والأمن في المنطقة غير ممكن دون الاعتماد على مصادرها وطاقاتها الداخلية والإقليمية والدولية، وأن القوات الأجنبية الدخيلة ستضطر لمغادرة المنطقة كلها عاجلاً أم آجلاً".

سبـأ
  المزيد من (عربي ودولي)
روسيا تؤكد تعاونها مع وكالة مكافحة المنشطات لتسوية أزمة البيانات
الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه خطط الاستيطان للكيان الصهيوني في فلسطين
الاتحاد الأوروبي يمدد من جديد العقوبات المفروضة على روسيا
محاولة فاشلة لـ 40 متظاهر من (السترات الصفراء) إختراق مقر للرئيس الفرنسي
رئيس وزراء ايطاليا: يجب كشف حقيقة مقتل الصحفي خاشقجي مهما كانت التكلفة
بدء إضراب للصحفيين السودانيين إحتجاجاً على قمع قوات النظام للمتظاهرين
هزة أرضية بقوة 3ر4 درجة تضرب غرب إيران
الجيش السوري يعلن تمكنه من دخول منطقة منبج في ريف حلب الشمالي
وزير الخارجية الألماني: برلين ستعارض نشر صواريخ نووية جديدة في أوروبا
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن مقدسي بشروط بعد 16 عاما من الأسر
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على صعدة
[28/ديسمبر/2018]
العدوان يشن غارتين على مديرية همدان بصنعاء
[28/ديسمبر/2018]
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
[28/ديسمبر/2018]
ثلاثة عشر شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان في محافظتي الحديدة وحجة
[27/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[26/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by