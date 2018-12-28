عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية الإيرانية : ترامب دخل العراق كاللصوص ولم يهتم به أحد طهران – سبأ :



شجب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للعراق، وقال إنه دخل مثل اللصوص ولم يهتم به أحد وزيارته تعبّر عن عدم احترام واشنطن للسيادة العراقية.



وقال قاسمی في تصريح نشر اليوم الجمعة إن ترامب "مضطر لأن يدخل أرض إحدى دول المنطقة بصورة سرّية تماماً، أو بالأحرى بلصوصية، وتحت أشد الإجراءات الاستخباراتية – الأمنية وأن يتعرض هكذا للانتقاد من المحللين وعدم اكتراث من المسئولين العراقيين والمعارضة ومن الشعب العراقي عامة".



واضاف المتحدث والذي وصف تصريحات ترامب بـ "التدخلية والانتهازية" ان "حكومات وشعوب المنطقة لا تسمح أبدا للأجانب المعتدين والمنبوذين باستغلال الأمور لإثارة التفرقة بين دول المنطقة".



وقال "ليست أمريكا الطامعة والداعمة للإرهاب بكل معني الكلمة، بل إن شعوب المنطقة الواعية هي التي تمكنت بإدراكها الصائب للظروف وتوقيتها الصحيح ومراكمتها لإمكانياتها المادية والمعنوية من دحر وهزيمة الإرهابيين الذين تمّ إعدادهم وتسليحهم وتمويلهم من قبل أمريكا والصهيونية".



وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "لا شك انه سوف لن يمر وقت طويل قبل أن تدرك جميع دول المنطقة بأن استتباب الاستقرار والأمن في المنطقة غير ممكن دون الاعتماد على مصادرها وطاقاتها الداخلية والإقليمية والدولية، وأن القوات الأجنبية الدخيلة ستضطر لمغادرة المنطقة كلها عاجلاً أم آجلاً".

سبـأ [28/ديسمبر/2018]سبـأ