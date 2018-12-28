روسيا تؤكد تعاونها مع وكالة مكافحة المنشطات لتسوية أزمة البيانات [28/ديسمبر/2018] موسكو – سبأ:

أعلن الكرملين اليوم الجمعة مواصلة تعاون روسيا مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) لتسوية أزمة الحصول على بيانات من معمل موسكو بهدف استمرار عمل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.



واستأنفت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات عملها بعد الحصول على موافقة الوكالة العالمية في سبتمبر /أيلول الماضي لكنها ستفقد هذا الوضع مرة أخرى في حال عدم تسليم موسكو للبيانات قبل 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.



وتم إيقاف الوكالة الروسية في 2015م بعدما وجد تقرير أجرته (وادا) أدلة على وجود برنامج ممنهج لتعاطي الرياضيين الروس للمنشطات برعاية الدولة.



ودعا مدير الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات يوري جانوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتدخل للمساعدة في ضمان تسليم هذه البيانات من معمل موسكو السابق لمكافحة المنشطات بحلول نهاية العام الحالي.



وقال جانوس في تصريحات صحافية وفقاً لوكالة انباء رويترز إن أي إيقاف آخر سيوجه ضربة قوية للرياضة الروسية وسيعزلها عن الساحة الدولية.



ومُنعت روسيا من المشاركة في أولمبياد بيونجتشانج الشتوي هذا العام بعدما تبين وجود خطة منظمة للتستر على المنشطات برعاية الدولة خلال دورة الألعاب الشتوية 2014 التي أقيمت في مدينة سوتشي جنوب البلاد.



لكن تم السماح لعدد من الرياضيين الروس بالمشاركة كمستقلين بشرط إثبات التزامهم بالشروط الصارمة التي تظهر براءتهم من تعاطي المنشطات.



ولا يزال الاتحاد الدولي لألعاب القوى يُبقي على عقوبة الإيقاف بحق الاتحاد الروسي للعبة رغم مشاركة بعض الرياضيين الروس في البطولات الدولية كمستقلين.

سبأ