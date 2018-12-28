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وقفة احتجاجية بمدينة حجة تستنكر خروقات العدوان في الحديدة
[28/ديسمبر/2018] حجة - سبأ:
استنكر أبناء ومشائخ وأعيان منطقتي الظاهر والمعاين بمدينة حجة، خروقات العدوان ومرتزقته المتواصلة لوقف اطلاق النار في الحديدة.
وأكدوا في بيان وقفتهم الإحتجاجية اليوم صمودهم وثباتهم بوجه العدوان ومواصلة رفدهم لجبهات العزة والكرامة بالرجال والمال حتى النصر وتحرير الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.
وندد البيان بالجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان وحربه الاقتصادية على أبناء شعب اليمني في ظل الصمت الدولي المعيب.
سبأ