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آخر تحديث: الجمعة، 28 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:11:17م
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الأرصاد: إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والهضاب الداخلية
[28/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:
توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أجزاء واسعة من المناطق الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 الساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الطقس سيستمر بارد نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر على المحافظات الجبلية" عمران، صنعاء، ذمار ، البيضاء، والضالع مع ارتفاع تدريجي ومحسوس لدرجات الحرارة.

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في المحافظات المذكورة، من الأجواء الباردة نسبيا أثناء الليل وساعات الصباح الأولى.
سبأ
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