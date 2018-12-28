[28/ديسمبر/2018] بروكسل – سبأ:
انتقد الاتحاد الأوروبي خطط سلطات الكيان الصهيوني بشأن إقامة أكثر من ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري .
وقالت المتحدثة باسم المسئولة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مقتضب نشر اليوم ان موقف الاتحاد بهذا الشأن ثابت وواضح ولم يتغير.
واضافت المتحدثة مايا كوسيانيتش انه "بالنسبة لأوروبا، يعتبر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي” "ويقوض أيضاً حل الدولتين ويعرض للخطر احتمالات إقامة سلام دائم في المنطقة”.
واشارت المتحدثة الى رفض الاتحاد الأوروبي للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
سبأ