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آخر تحديث: الجمعة، 28 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:11:17م
اجتماع برئاسة وزير الدفاع للجنة إعداد موازنة القوات المسلحة للعام 2019م
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أهمية أن تتضمن موازنة القوات المسلحة للعام 2019م في أبوابها وبنودها الإمكانات المالية الضرورية لتوفير مستلزمات صمود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى الشر والطغيان ومن يدور في فلكها.
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
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الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه خطط الاستيطان للكيان الصهيوني في فلسطين
[28/ديسمبر/2018] بروكسل – سبأ:

انتقد الاتحاد الأوروبي خطط سلطات الكيان الصهيوني بشأن إقامة أكثر من ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري .

وقالت المتحدثة باسم المسئولة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان مقتضب نشر اليوم ان موقف الاتحاد بهذا الشأن ثابت وواضح ولم يتغير.

واضافت المتحدثة مايا كوسيانيتش انه "بالنسبة لأوروبا، يعتبر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي” "ويقوض أيضاً حل الدولتين ويعرض للخطر احتمالات إقامة سلام دائم في المنطقة”.

واشارت المتحدثة الى رفض الاتحاد الأوروبي للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

سبأ
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