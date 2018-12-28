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آخر تحديث: الجمعة، 28 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:11:17م
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الاتحاد الأوروبي يمدد من جديد العقوبات المفروضة على روسيا
[28/ديسمبر/2018]
بروكسل – سبأ :

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في بعض القطاعات لـ 6 أشهر أخرى.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة "يعتبر هذا القرار ساري المفعول حتى 31 يوليو عام 2019، وذلك بعد يوم من نشره في الجريدة الحكومية الرسمية للاتحاد الأوروبي".

يذكر أنه سبق ووافق زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على القرار السياسي بشأن تمديد الإجراءات التقييدية بعد 31 يناير عام 2019 القادم، وذلك في قمة 13 ديسمبر الحالي، وتم إصدار القرار كوثيقة في 21 ديسمبر الحالي.

وتتعلق هذه الإجراءات التقييدية التي شملها القرار، لقطاعات المال، والطاقة، والتصنيع الحربي، بالإضافة إلى السلع ذات الاستخدام المزدوج.

وتم إقرار هذه الإجراءات للمرة الأولى، في 31 يوليو عام 2014 على خلفية النزاع الدائر في إقليم دونباس بأوكرانيا، ولمدة عام واحد، ومن ثم قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مارس عام 2015 بربط سريان هذه العقوبات بالتنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك.

سبأ
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