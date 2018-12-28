محافظ ذمار يناقش مع لجنة من الشورى ترتيبات حل مشاكل قبلية بالحداء [28/ديسمبر/2018] ذمار - سبأ:

ناقش محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم مع عدد من أعضاء مجلس الشورى والشخصيات الإجتماعية المكلفين من القيادة السياسية لحل المشاكل القبلية بمديرية الحداء ترتيبات حل القضايا بمناطق النصرة والزور والمشاخرة ومريد ونشار.



وتطرق اللقاء إلى الخطوات التي قطعت لتقريب وجهات النظر بين الأطراف القلبية وصولا إلى عقد صلح عام بما يعزز من الأمن والسكينة العامة في المنطقة.



وفي اللقاء أكد المحافظ المقدشي أهمية تكاتف جهود الجميع لحل القضية والعمل على تعزيز قيم التسامح والإخاء والتعاون بين أبناء المجتمع بما يكفل التفرغ لمواجهة العدوان.



وبين استعداد السلطة المحلية مساندة جهود اللجنة بما يحقن الدماء ويعزز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.



ولفت محافظ ذمار إلى أهمية أن يعي الجميع خطورة المرحلة والعمل على نبذ الصراعات ودعم الجهود الساعية حل المشاكل الإجتماعية وإنهاء قضايا الثأر ليعم الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد.



وكان عضو مجلس الشورى محمد ثوابه، أكد حرص اللجنة على الجلوس مع كافة الأطراف كلا على حدة لتقريب وجهات النظر وصولا إلى إيجاد حلول مناسبة ودائمة لها.



حضر اللقاء رئيس الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة ذمار القاضي أحمد علي الكمالي.

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