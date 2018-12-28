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اختتام مخيم النور الجراحي المجاني الـ207 بأمانة العاصمة
[28/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ:

اخُتتم بأمانة العاصمة اليوم مخيم النور الطبي الجراحي المجاني الـ 207 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات للحالات الفقيرة والمعسرين.

هدف المخيم الذي نظمه على مدى خمسة أيام جمعية النبراس الصحية بتمويل من مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية، إلى إجراء المعاينة والفحوصات لأكثر من 1500 حالة من مرضى العيون، إضافة إلى إجراء نحو 240 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وصرف الأدوية مجانا.

وأوضح مدير جمعية النبراس الصحية الدكتور عبد الحق الأشول أن الجمعية نفذت خلال العام الجاري 10 مخيمات جراحية في مختلف المحافظات منها خمسة مخيمات لطب وجراحة العيون في أمانة العاصمة أستفاد منها اكثر من 25 ألف مستفيد, فيما بلغ عدد العمليات الجراحية ألفين و500 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات.

وأشار الدكتور الأشول إلى أن الجمعية بصدد توسيع أنشطتها خلال العام القادم لتشمل مخيمات طبية جراحية في مختلف التخصصات إسهاماً من الجمعية لخدمة المجتمع وتخفيف معاناة الفقراء والنازحين، إضافة إلى تنفيذ 24 مخيم جراحي لطب العيون بمعدل مخيمين في الشهر .

سبأ
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