عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محاولة فاشلة لـ 40 متظاهر من (السترات الصفراء) إختراق مقر للرئيس الفرنسي باريس – سبأ :



فشل عناصر من متظاهري حركة (السترات الصفراء) الاحتجاجية اليوم الجمعة في اختراق المقر الصيفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وذكرت محطة (إذاعة فرانس بلو) انه تم نشر دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي للاستيلاء على حصن فورت بريغانسون الواقع في دائرة فار، والذي يستخدم منذ عام 1968م كمقر صيفي لاستراحة رئيس البلاد.



ووفقاً للمحطة الإذاعية، فإن حوالي 40 من أنصار (السترات الصفراء) الذين افترضوا أن الرئيس ماكرون قد وصل إلى قسم فار لقضاء إجازة الأعياد، توجهوا بمسيرة باتجاه الحصن بعد ظهر الخميس، لكن رجال الدرك تصدوا لهم ومنعوهم من الاقتراب منه.



وعلى الرغم من فشلهم باقتحام ذلك الحصن الرئاسي، وعد المحتجون بإعادة الكرّة في وقت لاحق اليوم .



وبدأت احتجاجات (السترات الصفراء) في منتصف نوفمبر الماضي رفضاً لرفع الضريبة على الوقود وسعر البنزين.



وعبّر المحتجون عن عدم رضاهم عن السياسة الاجتماعية للسلطات الفرنسية، ولا يزال المشاركون في حركة الاحتجاج يخرجون إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد دورياً كل يوم سبت، على الرغم من اتخاذ القيادة الفرنسية تدابير لتهدئة الوضع.

سبأ [28/ديسمبر/2018]سبأ