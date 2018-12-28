رئيس وزراء ايطاليا: يجب كشف حقيقة مقتل الصحفي خاشقجي مهما كانت التكلفة [28/ديسمبر/2018] روما ـ سبأ:

طالب رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الجمعة بكشف الحقيقة بشأن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إستطنبول التركية أوائل أكتوبر الماضي “مهما كانت التكلفة”.



ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن كونتي قوله في معرض إجابته على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر نهاية العام الصحفي التقليدي أنه إلتقى بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين الاخيرة في الارجنتين و“كان هناك إجتماعاً ثنائياً، وإلتقيته للمطالبة بشكل صريح نيابة عن الشركاء الأوروبيين الآخرين بتحقيقات كاملة من قبل السلطات المحلية المختصة ووفقاً للمعايير الدولية”.



وأضاف رئيس الحكومة الايطالية والذي كشف عن عرض بلاده لخبير إيطالي للمساعدة في هذه القضية ان “هذا هو جزء من مسألة تقييم الحكومة الايطالية” ضمن النقاش الداخلي الراهن مع وزيري الخارجية والدفاع حول حظر بيع السلاح إلى المملكة من عدمه.



وقال إن الحكومة الايطالية “ستتصرف بناء على السلوكيات” خلال مسار التحقيقات في القضية.

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