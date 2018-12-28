ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 28 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:16:07م
اجتماع برئاسة وزير الدفاع للجنة إعداد موازنة القوات المسلحة للعام 2019م
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أهمية أن تتضمن موازنة القوات المسلحة للعام 2019م في أبوابها وبنودها الإمكانات المالية الضرورية لتوفير مستلزمات صمود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى الشر والطغيان ومن يدور في فلكها.
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
آخر الأخبار:
محافظ ذمار يناقش مع لجنة من الشورى ترتيبات حل مشاكل قبلية بالحداء
اختتام مخيم النور الجراحي المجاني الـ207 بأمانة العاصمة
محاولة فاشلة لـ 40 متظاهر من (السترات الصفراء) إختراق مقر للرئيس الفرنسي
رئيس وزراء ايطاليا: يجب كشف حقيقة مقتل الصحفي خاشقجي مهما كانت التكلفة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
رئيس وزراء ايطاليا: يجب كشف حقيقة مقتل الصحفي خاشقجي مهما كانت التكلفة
[28/ديسمبر/2018] روما ـ سبأ:
طالب رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي اليوم الجمعة بكشف الحقيقة بشأن ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إستطنبول التركية أوائل أكتوبر الماضي “مهما كانت التكلفة”.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن كونتي قوله في معرض إجابته على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر نهاية العام الصحفي التقليدي أنه إلتقى بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين الاخيرة في الارجنتين و“كان هناك إجتماعاً ثنائياً، وإلتقيته للمطالبة بشكل صريح نيابة عن الشركاء الأوروبيين الآخرين بتحقيقات كاملة من قبل السلطات المحلية المختصة ووفقاً للمعايير الدولية”.

وأضاف رئيس الحكومة الايطالية والذي كشف عن عرض بلاده لخبير إيطالي للمساعدة في هذه القضية ان “هذا هو جزء من مسألة تقييم الحكومة الايطالية” ضمن النقاش الداخلي الراهن مع وزيري الخارجية والدفاع حول حظر بيع السلاح إلى المملكة من عدمه.

 وقال إن الحكومة الايطالية “ستتصرف بناء على السلوكيات” خلال مسار التحقيقات في القضية.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
محاولة فاشلة لـ 40 متظاهر من (السترات الصفراء) إختراق مقر للرئيس الفرنسي
بدء إضراب للصحفيين السودانيين إحتجاجاً على قمع قوات النظام للمتظاهرين
هزة أرضية بقوة 3ر4 درجة تضرب غرب إيران
الجيش السوري يعلن تمكنه من دخول منطقة منبج في ريف حلب الشمالي
وزير الخارجية الألماني: برلين ستعارض نشر صواريخ نووية جديدة في أوروبا
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن مقدسي بشروط بعد 16 عاما من الأسر
الحكم بالسجن على 9 ضبّاط فنزويليين أدينوا بالتخطيط للإطاحة برئيس البلاد
أندونيسيا ترفع مستوى حالة التأهّب بمواجهة بركان ثائر تسبّب بتسونامي مدمّر
ترامب يقول إنه غير مستعجل لتعيين وزير دفاع جديد خلفا لماتيس
روسيا: الولايات المتحدة والحماية التجارية وراء تقلبات النفط
العدوان السعودي على اليمن
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
[28/ديسمبر/2018]
ثلاثة عشر شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان في محافظتي الحديدة وحجة
[27/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[26/ديسمبر/2018]
خمسة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان أسرة نازحة بحجة
[26/ديسمبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by