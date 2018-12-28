[28/ديسمبر/2018]
المحويت - سبأ:
نظمت قبائل منطقة هجرة الدواعر بمدينة المحويت اليوم عقب صلاة الجمعة اليوم وفقة إحتجاجية للتنديد بجرائم العدوان وإستمرار خروقات إتفاق السويد.
وفي الوقفة بحضور وجهاء وأعيان المنطقة .. أكدت قبائل هجرة الدواعر وقوفها الى جانب المرابطين في التصدي لخروقات قوی العدوان بصد زحوفاتهم .. مباركين الانتصارات البطولية في مأرب ونهم وتكبيد العدو خسائر بمختلف الجبهات.
وطالبت الوقفة المبعوث الأممي بكشف الطرف المعرقل ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإصدار قرار يدين الخروقات علی إتفاق مشاورات السويد.
ودعا المشاركون في الوقفة مناطق ومديريات المحويت إلی تصعيد الوقفات الاحتجاجية لإدانة خروقات العدوان في الحديدة وارتكاب جرائم ممنهجة في حجة وغيرها من المحافظات.
وأكدت الوقفة في بيان صادر عنها مواصلة صمود قبائل هجرة الدواعر وتلاحمها في إطار تماسك وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان والتصدي لمخططاته.
سبأ