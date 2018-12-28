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آخر تحديث: الجمعة، 28 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:16:07م
اجتماع برئاسة وزير الدفاع للجنة إعداد موازنة القوات المسلحة للعام 2019م
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أهمية أن تتضمن موازنة القوات المسلحة للعام 2019م في أبوابها وبنودها الإمكانات المالية الضرورية لتوفير مستلزمات صمود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى الشر والطغيان ومن يدور في فلكها.
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
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  اقتصاد
تراجع إيرادات ليبيا النفطية إلى 2.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي
[28/ديسمبر/2018] دبي – سبأ :
أظهرت بيانات رسمية أن إن إيرادات ليبيا من النفط والغاز تراجعت إلى 2.4مليار دولار في نوفمبر الماضي مقارنة مع 2.87 مليار دولار في أكتوبر.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان لها اليوم الجمعة أنه على الرغم من أن إيرادات نوفمبر أقل من الشهر السابق، فإنها "ثالث أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية عام 2018".

وكشفت توقعات المؤسسة ارتفاع إيرادات العام بالكامل إلى 24.2 مليار دولار، بزيادة 76 بالمائة عن العام الماضي.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله "ستواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل قصارى جهدها للنهوض بالاقتصاد الليبي وتوفير الأموال اللازمة لضمان التوزيع العادل للثروات وتحقيق العدالة الاقتصادية في كافة أرجاء البلاد".

سبأ
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