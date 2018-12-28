اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع إيرادات ليبيا النفطية إلى 2.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي

أظهرت بيانات رسمية أن إن إيرادات ليبيا من النفط والغاز تراجعت إلى 2.4مليار دولار في نوفمبر الماضي مقارنة مع 2.87 مليار دولار في أكتوبر.



وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان لها اليوم الجمعة أنه على الرغم من أن إيرادات نوفمبر أقل من الشهر السابق، فإنها "ثالث أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية عام 2018".



وكشفت توقعات المؤسسة ارتفاع إيرادات العام بالكامل إلى 24.2 مليار دولار، بزيادة 76 بالمائة عن العام الماضي.



وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله "ستواصل المؤسسة الوطنية للنفط بذل قصارى جهدها للنهوض بالاقتصاد الليبي وتوفير الأموال اللازمة لضمان التوزيع العادل للثروات وتحقيق العدالة الاقتصادية في كافة أرجاء البلاد".

سبأ [28/ديسمبر/2018] دبي – سبأ :سبأ