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العون المباشر تنفذ مشروع محطة معالجة مياه بنظام الطاقة الشمسية في حجة
[28/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ:

نفذت جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن مشروع مياه دير العقم في مديرية عبس بمحافظة حجة متضمناً محطة معالجة مع ملحقاتها تعمل بنظام الطاقة الشمسية بتمويل من الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت.

وأوضحت مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي أهمية المشروع وأثره الإيجابي في التنمية المجتمعية بالمنطقة، وتخفيف معاناة السكان في البحث عن الماء وتوفير مياه صالحة للشرب تسهم في الحد من الأمراض والأوبئة الناجمة عن استخدام المياه الملوثة.

وأشارت إلى أن العون المباشر تكرس جهودها للاستجابة لاحتياجات السكان في المناطق النائية في مختلف المحافظات اليمنية عبر مشاريعها الإغاثية والتنموية والخدمية.

وأكدت العسعوسي أهمية الاستمرار في تحسين البنية التحتية لقطاع المياه خصوصاً في هذه المرحلة التي يمر بها اليمن والتي أدت إلى انهيار الخدمات الأساسية.

ودعت المانحين إلى تركيز الدعم على مشاريع المياه لتأثيرها الكبير في التنمية المستدامة والحد من الأمراض والأوبئة المتفشية في اليمن.

وعبرت العسعوسي عن الشكر للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت لاستمرارها في تمويل المشاريع الخدمية المستدامة في اليمن وفي مقدمتها مشاريع المياه.. معربة عن أملها في امتداد الشراكة والتعاون مع مكتب العون المباشر لتنفيذ مزيد من المشاريع.

من جانبه أفاد مهندس المشاريع بمكتب العون المباشر أحمد وهاب أن المشروع يتكون من توريد وتركيب محطة معالجة بالتناضح العكسي مع جميع ملحقاتها تعمل بنظام الطاقة الشمسية، وكذا توريد وتركيب وتشغيل منظومة تشغيل بالطاقة الشمسية بقدرة (10.5) كيلو وات وذلك لتشغيل المحطة مع جهاز تحويل وخزانات مياه للمحطة ومنهل مياه وتأهيل وترميم غرفة لتركيب المحطة.

وذكر أنه يستفيد من المشروع ثلاثة آلاف و500 شخص في قرية دير العقم ..مبيناً أن المشروع نفذ بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف والسلطة المحلية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي في المحافظة.

سبأ
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