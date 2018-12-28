ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 28 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:16:07م
اجتماع برئاسة وزير الدفاع للجنة إعداد موازنة القوات المسلحة للعام 2019م
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أهمية أن تتضمن موازنة القوات المسلحة للعام 2019م في أبوابها وبنودها الإمكانات المالية الضرورية لتوفير مستلزمات صمود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى الشر والطغيان ومن يدور في فلكها.
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
آخر الأخبار:
محافظ ذمار يناقش مع لجنة من الشورى ترتيبات حل مشاكل قبلية بالحداء
اختتام مخيم النور الجراحي المجاني الـ207 بأمانة العاصمة
محاولة فاشلة لـ 40 متظاهر من (السترات الصفراء) إختراق مقر للرئيس الفرنسي
رئيس وزراء ايطاليا: يجب كشف حقيقة مقتل الصحفي خاشقجي مهما كانت التكلفة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع برئاسة وزير الدفاع للجنة إعداد موازنة القوات المسلحة للعام 2019م
[28/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ:

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أهمية أن تتضمن موازنة القوات المسلحة للعام 2019م في أبوابها وبنودها الإمكانات المالية الضرورية لتوفير مستلزمات صمود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى الشر والطغيان ومن يدور في فلكها.

وأشار اللواء العاطفي خلال ترأسه اليوم اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الموازنة، إلى أهمية مواكبة توجهات ومقتضيات ومتطلبات إعادة بناء العمل المالي والإداري بالقوات المسلحة وتفعيل دورها في مختلف القوى والمناطق والدوائر العسكرية.

وقال وزير الدفاع " إننا في قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة نثمن عاليا اهتمام ورعاية قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية العليا بمنتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية الذين صنعوا بتضحياتهم وبطولاتهم وشجاعتهم، مجدا عظيما لشعبهم ووطنهم، سيخلده التاريخ في أنصع صفحاته وسيظلون الدرع الحصين والسياج المنيع للوطن".

وأكد أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ستبذل كل الجهود لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة مهدي المشاط وحكومة الإنقاذ في كل ما يتعلق بتعزيز وتطوير القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية إعداداً وتدريباً وتسليحاً وتنظيماً وتلبية استحقاقات المقاتلين الأبطال من المرتبات والعلاوات والترقيات والجوانب الغذائية والصحية والمعنوية والإيفاء بمستحقات الجرحى والمعاقين وأسر الشهداء والأسرى.

كما أكد اللواء العاطفي الحرص على تطوير منظومة الصناعات العسكرية اليمنية وبما يحقق الاقتدار والجهوزية العالية للمؤسسة الدفاعية واستمرارية دورها الوطني الريادي في الدفاع عن اليمن ومقدراته بكفاءة عالية أكثر من أي وقت مضى، وردع قوى العدوان المستمر في عنجهيته وصلفه وإجرامه بحق الشعب والوطن باعتبار ذلك حق مشروع لا جدال فيه.

وأشاد وزير الدفاع بالمواقف الوطنية الشجاعة والمآثر الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية دفاعا عن اليمن ووحدته واستقلاله واستقراره وعزة وكرامة أبناء الوطن الصامدين في مواجهة العدوان الغاشم.

هذا وقد قدم رئيس وأعضاء لجنة إعداد الموازنة، إيضاح لوزير الدفاع عن ما تم إنجازه وطبيعة الجوانب المالية التي تم التركيز عليها والتي ستعمل على تغطية احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة سواءً فيما يتعلق بالجانب الميداني للجبهات أو اللوجستي أو الإداري.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ ذمار يناقش مع لجنة من الشورى ترتيبات حل مشاكل قبلية بالحداء
اختتام مخيم النور الجراحي المجاني الـ207 بأمانة العاصمة
وقفة في هجرة الدواعر بالمحويت تدين خروقات العدوان لإتفاق السويد
العون المباشر تنفذ مشروع محطة معالجة مياه بنظام الطاقة الشمسية في حجة
إتحاد نساء المحويت يقدم خدمات صحية لأكثر من 505 إمرأة
مناقشة تحضيرات إحياء ذكري الشهيد في الطويلة بالمحويت
مصرع وإصابة المئات من الغزاة والمرتزقة وتدمير 23 آلية لهم
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
سلاح الجو المسير يستهدف تجمعات للمرتزقة في صرواح بمأرب
إختتام أعمال المؤتمر التقييمي السنوي السادس لتفعيل أنشطة الحماية للطفل (مكتمل)
العدوان السعودي على اليمن
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
[28/ديسمبر/2018]
ثلاثة عشر شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان في محافظتي الحديدة وحجة
[27/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[26/ديسمبر/2018]
خمسة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان أسرة نازحة بحجة
[26/ديسمبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by