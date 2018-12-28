ارتفاع أسعار النفط مع استمرار مخاوف تخمة المعروض [28/ديسمبر/2018] سول ـ سبأ:



ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مستردة بعض خسائرها التي منيت بها في الجلسة السابقة، لكن نمو مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي أبقت الأسواق تحت ضغط.







وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار، أو ما يعادل 1.94 بالمائة، إلى 53.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 07.40 بتوقيت جرينتش.







وكان الخام هبط 4.24 بالمائة، أو 2.31 دولار، أمس الخميس إلى 52.16 دولار للبرميل.







وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 45.71 دولار للبرميل، بنسبة 2.47 بالمائة، أو ما يعادل 1.10 دولار للبرميل.







وأغلق الخام منخفضا 3.48 بالمائة، أو 1.61 دولار، في تعاملات امس الخميس عند 44.61 دولار للبرميل.

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