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إتحاد نساء المحويت يقدم خدمات صحية لأكثر من 505 إمرأة
[28/ديسمبر/2018] المحويت - سبأ:
قدم فرع إتحاد نساء اليمن بمحافظة المحويت خدمات الدعم الصحي لأكثر من 505 إمرأة خلال العام 2018 م.
وأوضحت رئيسة فرع الإتحاد بالمحافظة إبتسام الصنعاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخدمات شملت الرعاية الصحية ومعونات علاجية لحالات مختلفة من مناطق مديريات المحافظة.
وأشارت الى الجهود التي يبذلها فرع الاتحاد لمواصلة برامج الدعم الصحي الانساني وفقا لمصفوفة الخدمات التي تتبني دعم المرأة في مختلف المجالات.
وذكرت الصنعاني أن برامج فرع الاتحاد لدعم المرأة تركزت خلال 2018 على الخدمات النفسية والصحية والقانونية والنقدية إلي جانب افتتاح أنشطة المساحة الآمنة للنساء وإقامة جلسات ولقاءات التوعية المناهضة للعنف ضد المرأة.
ولفتت إلي إستفادة 205 إمرأة وفتاة من دورات الأعمال الحرفية والأشغال اليدوية والتدبير المنزلي. مؤكدة سعي الاتحاد لتأهيل وتمكين المرأة اقتصاديا للتخفيف من الوضع المعيشي الراهن.
سبأ