|
مناقشة تحضيرات إحياء ذكري الشهيد في الطويلة بالمحويت
[28/ديسمبر/2018] المحويت - سبأ:
ناقش لقاء بمديرية الطويلة محافظة المحويت التحضيرات الجارية لإحياء ذكري الشهيد.
وتطرق اللقاء الذي ضم عدد من مسئولي المديرية وأعضاء المجلس المحلي إلي الجوانب المتعلقة بجهود تفعيل رفد الجبهات وإسناد المرابطين.
وأقر اللقاء آلية تشكيل اللجان وتوزيع المهام المتعلقة بإقامة فعاليات ومعرض وتكريم اسر الشهداء عرفانا بالتضحيات البطولية التي سطرها الشهداء دفاعا عن الوطن وعزة وكرامة الشعب اليمني.
وأكد المجتمعون أهمية التحضير الجيد لفعاليات المناسبة بما يجسد عظمة ودور الشهداء في الذود عن الوطن.
وحث مدير المديرية حميد الرضمي علي مواصلة الصمود ودعم جهود التحشيد والتعبئة العامة. مشيدا بإنتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع العزة والكرامة.
سبأ