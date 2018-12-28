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آخر تحديث: الجمعة، 28 - ديسمبر - 2018 الساعة 05:16:07م
اجتماع برئاسة وزير الدفاع للجنة إعداد موازنة القوات المسلحة للعام 2019م
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أهمية أن تتضمن موازنة القوات المسلحة للعام 2019م في أبوابها وبنودها الإمكانات المالية الضرورية لتوفير مستلزمات صمود الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى الشر والطغيان ومن يدور في فلكها.
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
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  محلي
مناقشة تحضيرات إحياء ذكري الشهيد في الطويلة بالمحويت
[28/ديسمبر/2018] المحويت - سبأ:
ناقش لقاء بمديرية الطويلة محافظة المحويت التحضيرات الجارية لإحياء ذكري الشهيد.

وتطرق اللقاء الذي ضم عدد من مسئولي المديرية وأعضاء المجلس المحلي إلي الجوانب المتعلقة بجهود تفعيل رفد الجبهات وإسناد المرابطين.

وأقر اللقاء آلية تشكيل اللجان وتوزيع المهام المتعلقة بإقامة فعاليات ومعرض وتكريم اسر الشهداء عرفانا بالتضحيات البطولية التي سطرها الشهداء دفاعا عن الوطن وعزة وكرامة الشعب اليمني.

وأكد المجتمعون أهمية التحضير الجيد لفعاليات المناسبة بما يجسد عظمة ودور الشهداء في الذود عن الوطن.

وحث مدير المديرية حميد الرضمي علي مواصلة الصمود ودعم جهود التحشيد والتعبئة العامة. مشيدا بإنتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع العزة والكرامة.
سبأ
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