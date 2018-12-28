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  اقتصاد
ارتفاع الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
[28/ديسمبر/2018] لندن ـ سبأ:  

قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم الجمعة مع تراجع الدولار والإقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب 0.5 بالمائة إلى 1281.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.13 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 يونيو الماضي عند 1281.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1283.2 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات.

 ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 15.342 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمائة إلى 796.74 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 1264.90 دولار للأوقية.

سبأ
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