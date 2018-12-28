الجيش السوري يعلن تمكنه من دخول منطقة منبج في ريف حلب الشمالي [28/ديسمبر/2018] دمشق ـ سبأ:

أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة تمكنه من الدخول الى منطقة منبج في ريف حلب الشمالي ورفع علم البلاد فيها.



وذكرت قيادة الجيش السوري في بيان نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) “أنه انطلاقاً من الالتزام الكامل للجيش بتحمل مسؤولياته الوطنية في فرض سيادة الدولة على كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية واستجابة لنداء الأهالي في منطقة منبج تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها”.



وأضاف البيان إن القيادة العامة للجيش السوري “إذ تؤكد على أهمية تضافر جهود جميع أبناء الوطن في صون السيادة الوطنية تجدد تأكيدها وإصرارها على سحق الإرهاب ودحر كل الغزاة والمحتلين عن تراب سورية الطاهر”.



وختم البيان بالتأكيد على ضمان الجيش السوري الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين وغيرهم الموجودين في منطقة منبج.

سبأ