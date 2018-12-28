ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 28 - ديسمبر - 2018 الساعة 01:18:19م
مصرع وإصابة المئات من الغزاة والمرتزقة وتدمير 23 آلية لهم
قتل وأصيب المئات من الغزاة والمرتزقة بينهم قيادات وتم تدمير وإعطاب 23 آلية تابعة لهم في كسر زحوفات وعمليات هجومية وقنص وقصف صاروخي خلال الـ24 ساعة الماضية.
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
فوز 11 مشروعاً صغيراً بمنح مالية مقدمة من العون المباشر للتمكين الاقتصادي للشباب
أعلنت جمعية العون المباشر مكتب اليمن عن فوز مشاريع أحد عشر شخصاً بمنح مالية في مسابقة المشاريع الاقتصادية الصغيرة للشباب في دورتها الثانية 2018 ضمن مشروع التمكين الاقتصادي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
آخر الأخبار:
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
سلاح الجو المسير يستهدف تجمعات للمرتزقة في صرواح بمأرب
إختتام أعمال المؤتمر التقييمي السنوي السادس لتفعيل أنشطة الحماية للطفل (مكتمل)
صد زحوف واسعة لمرتزقة العدوان في مديرية خب والشعف بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مصرع وإصابة المئات من الغزاة والمرتزقة وتدمير 23 آلية لهم
[28/ديسمبر/2018]
محافظات - سبأ:

قتل وأصيب المئات من الغزاة والمرتزقة بينهم قيادات وتم تدمير وإعطاب 23 آلية تابعة لهم في كسر زحوفات وعمليات هجومية وقنص وقصف صاروخي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى انكسار زحوفات واسعة للغزاة والمرتزقة من ثلاثة مسارات في وادي سلبة وصبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف استمرت أكثر من 13 ساعة.

وأكد المصدر مصرع واصابة أكثر من 210 مرتزقة بينهم قيادات أغلبهم بكمائن نفذتها وحدة الهندسة خلال الزحوفات عُرف من بينهم القيادي المرتزق العقيد فلاح الهاجري كويتي الجنسية يعمل في الاستخبارات السعودية ، كما تم تدمير 19 آلية واعطاب آليتين.

وذكر المصدر أنه تم صد زحفين لمرتزقة الجيش السعودي في صحراء البقع قبالة نجران بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم .

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع للغزاة والمرتزقة قبالة السديس في نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفت المصدر إلى صد عدد من الزحوفات للجيش السعودي ومرتزقته غرب مجازة في عسير وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، كما تم كسر زحفين لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة منفذ علب بمشاركة الطيران الحربي للعدوان الذي شن ثلاث غارات أثناء الزحوف.

وأطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية صاروخي زلزال1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب.

وأفاد المصدر أنه تم قنص جنديين سعوديين جنوب شرق جحفان في جيزان.

وفي محافظة البيضاء نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع وأرتاب يتمركز فيها المرتزقة في جبهة قانية وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع المرتزقة في القرن بمديرية نهم وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة يام خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوفهم.

ونفذ أبطال الجيش واللجان عملية مباغتة على عدد من التباب التي يتمركز فيها المرتزقة في حريب نهم واستهداف تعزيزاتهم بالقذائف المدفعية خلال العملية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وقال المصدر إن عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي شرق جبل النار في حرض خلفت عدداً من القتلى في صفوفهم.

ودمرت وحدة الهندسة آليتين معاديتين ، واستهدف قصف مدفعي تحصينات وتجمعاتهم شرق جبل النار في مديرية حرض بمحافظة حجة.

كما أكد المصدر إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في مثلث مقبنة بمديرية حيس في الساحل الغربي بدأ بالتمشيط بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

سبأ
  المزيد من (محلي)
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
سلاح الجو المسير يستهدف تجمعات للمرتزقة في صرواح بمأرب
إختتام أعمال المؤتمر التقييمي السنوي السادس لتفعيل أنشطة الحماية للطفل (مكتمل)
صد زحوف واسعة لمرتزقة العدوان في مديرية خب والشعف بالجوف
هجوم مباغت على مواقع مرتزقة العدوان في أطراف حريب نهم غرب مأرب
اختتام ورشة تعزيز الإستجابة المجتمعية في مديرية المراوعة بالحديدة
رئيس الوزراء يعزي في وفاة حسين عُمير
لقاء بالجهاز المركزي للرقابة لمناقشة وتقييم منظومة إيرادات الضريبة على مبيعات القات
إفشال محاولة زحف للمرتزقة في خب والشعف بالجوف
متحدث القوات المسلحة: 64 خرقا للمرتزقة بالحديدة و27 غارة وزحوفات في بقية الجبهات
العدوان السعودي على اليمن
العدوان ومرتزقته يواصلون خرق وقف اتفاق إطلاق النار في الحديدة
[28/ديسمبر/2018]
ثلاثة عشر شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان في محافظتي الحديدة وحجة
[27/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[26/ديسمبر/2018]
خمسة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان أسرة نازحة بحجة
[26/ديسمبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by