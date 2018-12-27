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اختتام ورشة تعزيز الإستجابة المجتمعية في مديرية المراوعة بالحديدة
[27/ديسمبر/2018]
الحديدة - سبأ :

اختتمت في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة اليوم ورشة العمل الخاصة بتعزيز الاستجابة المجتمعية، نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة.

هدفت الورشة التي استمرت يومين إكساب 85 مشاركا ومشاركة من مدراء ووكلاء المدارس وأخصائيي ومعلمي ومعلمات المديرية معلومات ومهارات حول تعزيز الخدمة النفسية والإرشادية بمدارس المديرية.

وتم خلال الورشة تدريب الأخصائيين الإجتماعيين والمعلمين وإدارات المدارس على أهم المفاهيم والأسس للصحة النفسية في المدارس.

وفي الاختتام الذي حضره أمين المجلس المحلي بالمديرية قاسم ربيع شيدلي ومدير إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة خالد حسن المحويتي ومدير إدارة التربية والتعليم بالمراوعة محمد زيلع، تم توزيع الشهادات على المشاركين.

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