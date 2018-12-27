رئيس الوزراء يعزي في وفاة حسين عُمير

صنعاء - سبأ :

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء وموأساة في وفاة حسين ناصر عُمير ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.



واعرب رئيس الوزراء في البرقية عن تعازيه الحارة لنجل الفقيد طه وبقية أفراد الأسرة وكافة آل عُمير بهذا المصاب ، منوها بمناقب الفقيد وما قدمه من نموذج طيب في التفاني والأخلاص باداء واجباته في مختلف المناصب القيادية التي شغلها منذ الأستقلال ومنها رئيس المؤسسة العامة للحوم .

وأبتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران وان يسكنه فسيح جناته وان يعصم قلوب اهله وذويه بالصبر والسلوان .

" إنا لله وإنا إليه راجعون "

[27/ديسمبر/2018]سبـأ