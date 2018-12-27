محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل متحدث القوات المسلحة: 64 خرقا للمرتزقة بالحديدة و27 غارة وزحوفات في بقية الجبهات صنعاء - سبأ :

أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن مرتزقة العدوان واصلوا خرق وقف إطلاق النار بالحديدة .



وذكر العميد سريع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 64 خرقا خلال الـ 24 ساعة الماضية بالتزامن مع استمرار تحليق طيران الاستطلاع على المدينة وفوق الصليف وكمران والعرج.



وأشار إلى أن مدفعية المرتزقة قصفت بـ51 قذيفة مناطق سكنية ومواقع الجيش واللجان الشعبية، منها40 قذيفة مدفعية باتجاه شرق وجنوب وغرب التحيتا و10 قذائف هاون باتجاه جولة السفينة وما حولها وقذيفة مدفعية استهدفت أحد المنازل شمال مدينة الشعب.



ولفت إلى أن المرتزقة أطلقوا النار من مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من جنوب شرق الجريبة وشمال الشلمان إلى جنوب الزعفران ومن حول العقد وهناجر الحاشدي إلى جنوب شرق مسجد الفاضلي وتمشيط لهم جنوب وغرب التحيتا وفي الكوعي بالدريهمي وباتجاه شرق مدينة الشعب وسيتي ماكس وكذا إطلاق نار قناصة على مباني مدينة الشعب.



وتطرق العميد سريع إلى أن الجيش واللجان الشعبية رصدت تحركات ليلية للمرتزقة جنوب وشرق الكوعي وفي الصحراء بالدريهمي ومحاولة تسلل لهم باتجاه سيتي ماكس في شارع صنعاء سبقه تمشيط مكثف صاروخي ومدفعي.



وحول غارات العدوان .. أشار المتحدث الرسمي للقوات المسلحة إلى أن طيران العدوان شن 27 غارة، منها سبع غارات على خب والشعف بالجوف وثمان غارات قبالة نجران وأربع غارات على الملاحيط وغارتان على البقع وغارة على باقم بصعدة وغارة على نهم بصنعاء وأربع غارات على حرض وميدي بحجة.



وأكد أن الجيش واللجان الشعبية صدوا عدة زحوفات للمرتزقة منها زحف للمرتزقة باتجاه ردمان في باقم بصعدة وزحف آخر على مواقع المرابطين بصرواح بمأرب وزحف آخر على رشاحة الشرقية في البقع وزحف رابع على شمال جبل أنمار وتبة التصوير بنجران وزحف خامس باتجاه مواقع الجيش في حرض وتكبد المرتزقة خسائر مادية وبشرية كبيرة.



وردا على تصعيد العدوان ومرتزقته في بقية الجبهات .. بين العميد سريع أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عدة عمليات عسكرية نوعية منها عملية استدراج ناجحة للمرتزقة في صبرين بخب والشعف بالجوف وعملية نوعية أخرى باتجاه تبة العمدان في الضباب بتعز وعملية هجومية باتجاه مواقع المرتزقة في تبة رضوان وتبه 14 .



كما نفذ الجيش واللجان الشعبية ردا على تصعيد العدوان ومرتزقته، عملية إغارة باتجاه القرن في نهم وثلاث عمليات إغارة على مواقع المرتزقة الأولى في أرتاب عسير بقانية في البيضاء والثانية على مواقع المرتزقة في قرية اللخافيف غربي الفرع بنجران والثالثة باتجاه مواقع العدو في مجازة.



وأكد متحدث القوات المسلحة أن التزام الجيش واللجان الشعبية بوقف إطلاق النار يعكس الالتزام بالقرارات الأممية والاتفاقات الموقعة في حين يستمر العدوان ومرتزقته في خروقاتهم لعدم جديتهم والتزامهم بالقرارات الأممية واتفاق ستوكهولم .. محملا العدوان ومرتزقته المسئولية الكاملة والنتائج المترتبة عن استمرارهم خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة.

سبـأ [27/ديسمبر/2018]سبـأ