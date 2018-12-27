مدير مديرية باقم بصعدة: العدوان تعمد تهجير أبناء المديرية بشدة القصف

صعدة -سبأ:

أكد مدير مديرية باقم بمحافظة صعدة عبد اللطيف قفله اليوم أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي، تعمد تهجير أبناء المديرية عن طريق القصف المكثف والممنهج على مناطق المديرية .



وأوضح قفله لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان عمد لاستهداف مشاريع المياه وأهمها المشروع الرئيسي لمركز المديرية وتعطيل أكثر المشاريع بالمناطق والعزل، ما أدى إلى حرمان أبناء المديرية من المياه الصالحة للشرب.



وأشار إلى أن المستشفى الريفي الوحيد بالمديرية دمر كلياً، بالإضافة إلى استهداف الوحدات الصحية المتبقية بالمديرية، ما أوجد وضعاً صحياً كارثياً يفتقر فيه المواطن لأبسط الخدمات الصحية والإسعافية، ما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض خاصة مع قصف العدوان للقرى الآهلة بالسكان بأسلحة محرمة دولياً .



ولفت إلى أن المناطق التي نزح إليها المواطنون، وهي بعيدة عن خطوط التماس يستهدفها طيران العدوان بصورة متواصلة واستشهد وجرح على إثرها العشرات من النساء والأطفال .. مشيراً إلى أن منظمات الإغاثة اعتذرت عن تقديم مساعدات إنسانية للمديرية بسبب ضراوة قصف العدوان واستهدافه لأي تحرك.



ولفت مدير المديرية إلى حرمان أغلبية أبناء المديرية من التعليم جراء استهداف العدوان للمدارس وتدميرها، إلى جانب إغلاق عدد من المدارس المتبقة خشية استهداف الطلاب، كما تم استهداف أكثر من مدرسة بالمحافظة.



وحمل قفلة دول العدوان كامل المسؤولية إزاء الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء المديرية بالقصف الجوي والصاروخي، علاوة على انتشار الأمراض والوضع الكارثي بالمديرية .

[27/ديسمبر/2018]سبأ