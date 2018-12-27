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آخر تحديث: الخميس، 27 - ديسمبر - 2018 الساعة 09:49:44م
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  عربي ودولي
وزير الخارجية الألماني: برلين ستعارض نشر صواريخ نووية جديدة في أوروبا
[27/ديسمبر/2018]
برلين- سبأ:

أكد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أن بلاده ستعارض بقوة أي تحرك لنشر صواريخ نووية جديدة متوسطة المدى في أوروبا إذا ألغيت معاهدة رئيسية للحد من التسلح تعود لفترة الحرب الباردة.


ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ماس قوله في مقابلة نشرت الليلة الماضية "يجب ألا تصبح أوروبا تحت أي ظرف ساحة نقاش عن إعادة التسلح".

وأضاف "سيلقى نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى مقاومة واسعة في ألمانيا".

وكانت الولايات المتحدة قد هددت بالانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى التي أبرمت في عام 1987م والتي تحظر على موسكو وواشنطن نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على البر في أوروبا.

وقالت روسيا إنها تتأهب لنشر الولايات المتحدة صواريخ نووية جديدة في أوروبا بعد انسحاب واشنطن المزمع من المعاهدة.

وقال ماس "إعادة التسلح النووي هو الجواب الخطأ بكل تأكيد".

سبأ
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