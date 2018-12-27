محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم طلاب وطالبات كلية التربية بجامعة عمران بجائزة الإتقان عمران -سبأ:

نظمت كلية التربية والألسن جامعة عمران اليوم حفلا تكريميا لعدد من الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي الماضي بجائزة الإتقان والتميز.



وفي حفل التكريم الذي حضره عددا من عمداء الكليات وأساتذة وأكاديمي الجامعة ، أكد عميد كليه التربية والألسن الدكتور عبد الحكيم المخلافي أهمية تكريم هؤلاء الطلاب والطالبات خاصة في ظل العدوان والحصار الذي يستهدف العملية التعليمية الجامعية في بلادنا.



وأوضح بأن تكريم المتفوقين الذي تم بدعم وتشجيع من مؤسسة مانس جود التعليمية ومؤسسة منصور العبدي للمقاولات والنقل رسالة للعدوان باستمرار التعليم رغم المؤامرات على بلادنا.



وثمن عميد الكلية جهود الداعمين لإقامة مثل هذه الفعاليات في المجال التعليمي تحفيزاً للطلاب والطالبات.



من جانبه أعتبر رئيس المؤسسة الدكتور منصور العبدي التكريم من مهام المؤسسة لدعم ورعاية المتفوقين للعام الثالث على التوالي من مختلف مديريات المحافظة الملتحقين بكلية التربية والألسن جامعة عمران.



ونوه بأن المؤسسة يقع على عاتقها رعاية الفائزين بجائزة الإتقان والتميز للعام الحالي سيما وأن ما تعلموه من معارف سيشكل نواه حقيقية نحو التغيير إلى الأفضل وتحسين وتجويد مخرجات التعليم.



تخلل الحفل عدد من الكلمات عبرت في مجملها عن أهمية هذا التكريم والذي يسهم في التشجيع والتحفيز لخريجي الجامعات.

سبأ [27/ديسمبر/2018]سبأ