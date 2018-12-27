ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 27 - ديسمبر - 2018 الساعة 09:49:44م
متحدث القوات المسلحة: 64 خرقا للمرتزقة بالحديدة و27 غارة وزحوفات في بقية الجبهات
أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن مرتزقة العدوان واصلوا خرق وقف إطلاق النار بالحديدة .
ارتفاع عدد ضحايا تسونامي غرب إندونيسيا إلى 429 شخصا
ارتفعت حصيلة ضحايا التسونامي الناجم عن ثوران بركاني في مضيق سوندا غربي إندونيسيا إلى 429 شخصا حتى الآن ،فيما أصيب 1459 آخرون . حسبما ذكر الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "سوتوبو نوغروهو".
فوز 11 مشروعاً صغيراً بمنح مالية مقدمة من العون المباشر للتمكين الاقتصادي للشباب
أعلنت جمعية العون المباشر مكتب اليمن عن فوز مشاريع أحد عشر شخصاً بمنح مالية في مسابقة المشاريع الاقتصادية الصغيرة للشباب في دورتها الثانية 2018 ضمن مشروع التمكين الاقتصادي.
لاعب ميناء عدن محمد عبد الرحمن يتوج بلقب بطولة بناء الأجسام المفتوحة
توج لاعب نادي الميناء بعدن محمد عبد الرحمن بلقب البطولة التنشيطية المفتوحة الاولى لبناء الاجسام التي نظمها الاتحاد العام للعبة بصالة نادي الاهلي بصنعاء على مدى يومين.
آخر الأخبار:
اختتام ورشة تعزيز الإستجابة المجتمعية في مديرية المراوعة بالحديدة
إختتام أعمال المؤتمر التقييمي السنوي السادس لتفعيل أنشطة الحماية للطفل
رئيس الوزراء يعزي في وفاة حسين عُمير
لقاء بالجهاز المركزي للرقابة لمناقشة وتقييم منظومة إيرادات الضريبة على مبيعات القات
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تكريم طلاب وطالبات كلية التربية بجامعة عمران بجائزة الإتقان
[27/ديسمبر/2018]
عمران -سبأ:

نظمت كلية التربية والألسن جامعة عمران اليوم حفلا تكريميا لعدد من الطلاب والطالبات المتفوقين للعام الدراسي الماضي بجائزة الإتقان والتميز.


وفي حفل التكريم الذي حضره عددا من عمداء الكليات وأساتذة وأكاديمي الجامعة ، أكد عميد كليه التربية والألسن الدكتور عبد الحكيم المخلافي أهمية تكريم هؤلاء الطلاب والطالبات خاصة في ظل العدوان والحصار الذي يستهدف العملية التعليمية الجامعية في بلادنا.

وأوضح بأن تكريم المتفوقين الذي تم بدعم وتشجيع من مؤسسة مانس جود التعليمية ومؤسسة منصور العبدي للمقاولات والنقل رسالة للعدوان باستمرار التعليم رغم المؤامرات على بلادنا.

وثمن عميد الكلية جهود الداعمين لإقامة مثل هذه الفعاليات في المجال التعليمي تحفيزاً للطلاب والطالبات.

من جانبه أعتبر رئيس المؤسسة الدكتور منصور العبدي التكريم من مهام المؤسسة لدعم ورعاية المتفوقين للعام الثالث على التوالي من مختلف مديريات المحافظة الملتحقين بكلية التربية والألسن جامعة عمران.

ونوه بأن المؤسسة يقع على عاتقها رعاية الفائزين بجائزة الإتقان والتميز للعام الحالي سيما وأن ما تعلموه من معارف سيشكل نواه حقيقية نحو التغيير إلى الأفضل وتحسين وتجويد مخرجات التعليم.

تخلل الحفل عدد من الكلمات عبرت في مجملها عن أهمية هذا التكريم والذي يسهم في التشجيع والتحفيز لخريجي الجامعات.

سبأ
  المزيد من (محلي)
اختتام ورشة تعزيز الإستجابة المجتمعية في مديرية المراوعة بالحديدة
إختتام أعمال المؤتمر التقييمي السنوي السادس لتفعيل أنشطة الحماية للطفل
رئيس الوزراء يعزي في وفاة حسين عُمير
لقاء بالجهاز المركزي للرقابة لمناقشة وتقييم منظومة إيرادات الضريبة على مبيعات القات
إفشال محاولة زحف للمرتزقة في خب والشعف بالجوف
متحدث القوات المسلحة: 64 خرقا للمرتزقة بالحديدة و27 غارة وزحوفات في بقية الجبهات
انكسار زحفين للجيش السعودي ومرتزقته بنجران
مدير مديرية باقم بصعدة: العدوان تعمد تهجير أبناء المديرية بشدة القصف
إقرار برنامج حفل إعلان جائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بذمار
عملية هجومية على مواقع للجيش السعودي ومرتزقة بنجران
العدوان السعودي على اليمن
ثلاثة عشر شهيداً وجريحاً بنيران المرتزقة وغارات طيران العدوان في محافظتي الحديدة وحجة
[27/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية نهم
[26/ديسمبر/2018]
خمسة شهداء وجرحى إثر استهداف طيران العدوان أسرة نازحة بحجة
[26/ديسمبر/2018]
استشهاد وإصابة ستة مواطنين جلهم نساء وأطفال بنيران المرتزقة في الحديدة والبيضاء
[26/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديرية المتون بالجوف
[24/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by