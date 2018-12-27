محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إقرار برنامج حفل إعلان جائزة الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بذمار ذمار-سبأ:

أقرت لجنة الإعداد والتحضير للاحتفاء وتكريم الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد الصماد لإنتاج الحبوب بمحافظة ذمار، برنامج تدشين إعلان وتكريم المزارعين الفائزين بالجائزة بمحافظة ذمار السبت المقبل.



وأوضح مدير مكتب الزراعة والري المهندس هلال الجشاري، أن اللجنة أقرت خطة إعلامية للتعريف بأهداف الجائزة ودورها في تشجيع المزارعين على التنافس في إنتاج الحبوب والتوسع بزراعتها بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وخفض تكاليف الإنتاج وفاتورة الاستيراد وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.



ولفت إلى أن ذمار من المحافظات الزراعية التي تعد سلة غذاء اليمن وتحوي قيعان زراعية خصبة وذات مناخ يتناسب مع زراعة عدد من المحاصيل وفي مقدمتها محاصيل الحبوب.



وبين المهندس الجشاري أنه سيتم منح الجائزة بمحافظة ذمار لخمسة مزارعين ممن حققوا أكبر إنتاجية من محاصيل الحبوب الغذائية الرئيسية كالقمح والذرة الشامية والرفيعة والدخن والشعير وغيرها.

سبأ [27/ديسمبر/2018]سبأ