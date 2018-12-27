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آخر تحديث: الخميس، 27 - ديسمبر - 2018 الساعة 09:49:44م
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  عربي ودولي
الحكم بالسجن على 9 ضبّاط فنزويليين أدينوا بالتخطيط للإطاحة برئيس البلاد
[27/ديسمبر/2018]
كاراكاس- سبأ:

حكمت المحكمة العليا في فنزويلا بسجن 9 ضباط من القوات المسلحة بمدد مختلفة يصل بعضها إلى 9 سنوات، بعد إدانتهم بالتخطيط للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو عام 2014م.


وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد ذكرت المحكمة في قرارها أن من بين المحكومين الجنرال أوزوالدو هيرنانديز والكولونيل المتقاعد جوزيه دلغادو اللذين حكم عليهما بالسجن 5 سنوات كحد أدنى.

ورفضت أعلى محكمة في فنزويلا استئنافا أخيرا من المتهمين التسعة الذين سبق وأن رفضت لهم استئنافات سابقة في محاكم مدنية وعسكرية.. وهم اتهموا "بالإعداد عام 2014 لحركة تمرد تزعزع استقرار البلاد وتعمل ضد الحكومة، تحمل اسم جيريكو".

واعتبرت المعارضة أن المحكمة العليا بهذا القرار تعمل على "خدمة" مصالح مادورو.

ووفقا لتقارير صحفية محلية، كان المخطط يقضي بأن تقوم وحدات عسكرية معينة باعتقال مادورو ومسئولين حكوميين آخرين رفيعي المستوى، في محاولة لإشعال ثورة شعبية للإطاحة بالنظام.

سبأ
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