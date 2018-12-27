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  اقتصاد
بريطانيا تعتزم مضاعفة الرسوم على أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد
[27/ديسمبر/2018]
لندن- سبأ:

بدأت بريطانيا اليوم الخميس مشاورات بشأن مضاعفة الرسوم على الأكياس التي تستخدم مرة واحدة بدءا من عام 2020م، وتوسيع نطاق الخطة لتشمل جميع المتاجر في مسعى للحد من مخلفات البلاستيك.


وقالت وزيرة الدولة للبيئة تيريس كوفي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نود أن نرى خفضا كليا نسبته 90 في المائة في الأعداد.. قبل زيادة الرسوم".

ومنذ أكتوبر 2015 أصبحت متاجر التجزئة الكبيرة في انجلترا ملزمة قانونا بفرض رسم قدره 5 بنسات على الأكياس البلاستيكية في إجراء تقول الحكومة إنه أدى لوقف استخدام 15 مليار كيس.

ومع ذلك، وزعت 7 من أكبر المتاجر في بريطانيا نحو مليار كيس بلاستيكي بينما وزعت متاجر أصغر 3.6 مليار كيس.

وفي أغسطس، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لتوسيع نطاق فرض الرسم ليشمل كل متاجر التجزئة وزيادة الحد الأدنى للسعر إلى 10 بنسات (13 سنتا) اعتبارا من بداية عام 2020، وبدأت اليوم مشاورات بشأن ما اقترحته.

وتقول جمعية حماية البيئة البحرية إن هناك تراجعا كبيرا في عدد الأكياس التي تصل إلى الشواطئ منذ فرض الرسوم.

سبأ
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