محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب وزير التعليم الفني يتفقد سير التعليم الفني والمهني بالحديدة الحديدة-سبأ:

تفقد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اليوم سير العملية التعليمية الفنية والمهنية بمحافظة الحديدة .



واستمع الدكتور الحوالي خلال زيارته عدد من الكليات الفنية والمعاهد المهنية من مدير مكتب التعليم الفني والمهني بالحديدة حسن عبد الباري هديش، إلى شرح حول سير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجه المكتب والمعاهد التابعة له ومنها تأخر الطلاب عن التسجيل وتخلف البعض منهم عن الإمتحانات نتيجة صعوبة المواصلات جراء الأوضاع الراهنة وتصعيد تحالف العدوان على المحافظة.



وأشاد نائب وزير التعليم الفني بصمود وثبات العاملين في المكتب والمعاهد وإصرارهم على استمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة.



وطالب بمراعاة طلاب المحافظة وإعطائهم فرصة لتسجيل من لم يستطيعوا التسجيل، وكذا تنظيم امتحان للطلاب الذي لم يستطيعوا أداء الإمتحانات.



وأشار الدكتور الحوالي إلى اهتمام الوزارة بمحافظة الحديدة جراء تصعيد العدوان عليها .. مؤكدا أن الوزارة ستعمل على حل الإشكاليات التي تواجه كليات التعليم الفني والمنهي والمجتمعي العامة والخاصة، ومنح الطلاب فرصة لمواصلة دراساتهم .



رافقه خلال الزيارة مدير عام المؤسسات التعليمة الحارث سنان ومدير عام المناهج بالوزارة الدكتور محمد قحوان وعمداء الكليات والمعاهد التقنية والصناعية بالمحافظة.

سبأ [27/ديسمبر/2018]سبأ