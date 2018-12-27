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  اقتصاد
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي في مؤشر على قوة سوق العمل
[27/ديسمبر/2018]
واشنطن- سبأ:

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي ليقترب من أدنى مستوى في نحو 49 عاما مما يشير إلى قوة سوق العمل.


وقالت وزارة العمل الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت 1000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر.

وسجلت الطلبات انخفاضا في 3 من الأسابيع الأربعة الأخيرة وتتجاوز بقليل أدنى مستوى في 49 عاما عند 202 ألف طلب المسجل في الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة أنباء (رويترز) آراءهم توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 217 ألفا في أحدث أسبوع.

وتراجع المتوسط المتحرك لطلبات 4 أسابيع، الذي يُعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4750 طلبا إلى 218 ألفا الأسبوع الماضي.

سبأ
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